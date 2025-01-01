Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Linda Caridi Awards

Awards and nominations of Linda Caridi

Linda Caridi
Awards and nominations of Linda Caridi
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
RB Casting Award
Winner
Venice Film Festival 2018 Venice Film Festival 2018
Best Actress in a Debut Film
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more