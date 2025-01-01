Menu
Linda Caridi
Awards
Awards and nominations of Linda Caridi
Linda Caridi
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Linda Caridi
Venice Film Festival 2020
RB Casting Award
Winner
Venice Film Festival 2018
Best Actress in a Debut Film
Winner
