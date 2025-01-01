Menu
Kinoafisha Persons Rob Delaney Awards

Awards and nominations of Rob Delaney

Rob Delaney
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Scripted Comedy
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Best Scripted Comedy
Nominee
