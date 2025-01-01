Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Connor Jessup Awards

Awards and nominations of Connor Jessup

Connor Jessup
Awards and nominations of Connor Jessup
Berlin International Film Festival 2025 Berlin International Film Festival 2025
Generation 14plus - Best Short Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2024 Toronto International Film Festival 2024
IMDbPro Short Cuts Award for Best Canadian Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more