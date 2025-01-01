Menu
Michael Engler
Awards
Awards and nominations of Michael Engler
Michael Engler
Awards and nominations of Michael Engler
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
