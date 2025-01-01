Menu
Michael Engler
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
