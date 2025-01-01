Menu
Kinoafisha Persons Andrucha Waddington Awards

Andrucha Waddington
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Un Certain Regard Award - Special Mention
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Sundance Film Festival 2006 Sundance Film Festival 2006
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Winner
World Cinema - Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2004 Sundance Film Festival 2004
NHK Award
Winner
NHK Award
Winner
