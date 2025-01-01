Menu
Andrucha Waddington
Andrucha Waddington
Andrucha Waddington
Andrucha Waddington
Date of Birth
1 January 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Producer, Writer
Popular Films
6.7
Chacrinha: O Velho Guerreiro
(2018)
6.5
Lope
(2010)
5.9
Rio, I Love You
(2014)
Filmography
3.5
Vini Jr.
Vini Jr.
Biography, Documentary, Sport
2025, Brazil
Anitta: Made in Honório
Music
2020, Brazil
6.7
Chacrinha: O Velho Guerreiro
Chacrinha: O Velho Guerreiro
Drama, Comedy
2018, Brazil
5.9
Rio, I Love You
Rio, Eu Te Amo
Drama, Romantic
2014, Brazil / USA
Watch trailer
6.5
Lope
Lope
Drama, Biography
2010, Brazil / Spain
Watch trailer
News about Andrucha Waddington’s private life
Fernanda Torres Returns with 'Os Corretores': A Real Estate Tragicomedy Helmed by Her Husband
