Date of Birth
1 January 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Producer, Writer

Popular Films

Chacrinha: O Velho Guerreiro 6.7
Chacrinha: O Velho Guerreiro (2018)
Lope 6.5
Lope (2010)
Rio, I Love You 5.9
Rio, I Love You (2014)

Filmography

Genre
Year
All 5 Films 4 TV Shows 1 Producer 2 Director 4 Writer 1
Vini Jr. 3.5
Vini Jr.
Biography, Documentary, Sport 2025, Brazil
Anitta: Made in Honório
Anitta: Made in Honório
Music 2020, Brazil
Chacrinha: O Velho Guerreiro 6.7
Chacrinha: O Velho Guerreiro
Drama, Comedy 2018, Brazil
Rio, I Love You 5.9
Rio, I Love You
Drama, Romantic 2014, Brazil / USA
Watch trailer
Lope 6.5
Lope
Drama, Biography 2010, Brazil / Spain
Watch trailer
News about Andrucha Waddington’s private life
Fernanda Torres, Andrucha Waddington
Fernanda Torres Returns with 'Os Corretores': A Real Estate Tragicomedy Helmed by Her Husband
