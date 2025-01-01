Menu
Awards and nominations of Vince Gilligan

Vince Gilligan
Awards and nominations of Vince Gilligan
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
