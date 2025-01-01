Menu
Vince Gilligan
Awards
About
Filmography
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
