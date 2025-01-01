Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Sophia Di Martino
Awards
Awards and nominations of Sophia Di Martino
Sophia Di Martino
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Sophia Di Martino
MTV Movie + TV Awards 2022
Breakthrough Performance
Winner
Best Team
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree