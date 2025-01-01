Menu
Neasa Hardiman
Awards
Awards and nominations of Neasa Hardiman
About
Filmography
Awards
BAFTA Awards 2017
Best Drama Series
Winner
BAFTA Awards 2010
Best Drama
Winner
Best Drama
Winner
BAFTA Awards 2012
Best Drama
Nominee
Best Drama
Nominee
Best Drama
Nominee
BAFTA Awards 2011
BAFTA Kids Vote
Nominee
