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Kinoafisha Persons Reinaldo Marcus Green Awards

Awards and nominations of Reinaldo Marcus Green

Reinaldo Marcus Green
Awards and nominations of Reinaldo Marcus Green
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Cinefondation Award
Nominee
Sundance Film Festival 2018 Sundance Film Festival 2018
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
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