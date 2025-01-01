Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Lulu Wang
Awards
Awards and nominations of Lulu Wang
Lulu Wang
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Lulu Wang
BAFTA Awards 2020
Best Film Not in the English Language
Nominee
Sundance Film Festival 2019
Vanguard Award
Winner
Dramatic
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree