Kinoafisha Persons Farkhat Sharipov Awards

Farkhat Sharipov
Moscow International Film Festival 2019 Moscow International Film Festival 2019
Best Film
Winner
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Generation 14plus - Best Film
Nominee
