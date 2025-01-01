Menu
Awards and nominations of Sofía Quirós Ubeda

Sofía Quirós Ubeda
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Critics' Week Grand Prize
Nominee
 Golden Camera
Nominee
