Vinicio Marchioni
Awards and nominations of Vinicio Marchioni
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Controcampo Italiano Prize - Special Mention
Winner
