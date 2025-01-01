Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Vinicio Marchioni
Awards
Awards and nominations of Vinicio Marchioni
Vinicio Marchioni
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Vinicio Marchioni
Venice Film Festival 2010
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Controcampo Italiano Prize - Special Mention
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree