Takehiro Hira
Awards and nominations of Takehiro Hira
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Leading Actor
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
