Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Stacie Passon Awards

Awards and nominations of Stacie Passon

Stacie Passon
Awards and nominations of Stacie Passon
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2013 Berlin International Film Festival 2013
Teddy Jury Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more