Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Natalia López
Awards
Awards and nominations of Natalia López
Natalia López
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Natalia López
Berlin International Film Festival 2022
Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
GWFF Best First Feature Award
Nominee
GWFF Best First Feature Award
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree