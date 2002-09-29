Menu
Aleksandra Kiseleva
Date of Birth
29 September 2002
Age
23 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
7.7
Puteshestvie na solntse i obratno
(2025)
7.2
Zhar-ptitsa
(2025)
7.0
We Should Make Movies About Love
(2024)
Filmography
13
NiktoKakTy
Romantic
2026, Russia
7.2
Zhar-ptitsa
Zhar-ptitsa
Drama
2025, Russia
Watch trailer
7.7
Puteshestvie na solntse i obratno
Puteshestvie na solntse i obratno
Crime, Drama
2025,
7
We Should Make Movies About Love
Nado snimat filmy o lyubvi
Drama
2024, Russia
Watch trailer
Strim
Comedy
2023, Russia
Razreshite obratitsya
Comedy
2023, Russia
Kabinet puteshestvennika
Romantic, Detective
2022, Russia
Hrustalnyy
Drama, Detective
2021, Russia
6.8
Chinovnik
Chinovnik
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
Pognali
Comedy
2020, Russia
Uchitelya
Drama
2019, Russia
6.9
Lyubi ikh vsekh
Lyubi ikh vsekh
Drama, Thriller
2019, Russia
Watch trailer
Iskuplenie
Crime, Romantic
2018, Russia
