Aleksandra Kiseleva
Date of Birth
29 September 2002
Age
23 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

7.7
Puteshestvie na solntse i obratno (2025)
Zhar-ptitsa 7.2
Zhar-ptitsa (2025)
We Should Make Movies About Love 7.0
We Should Make Movies About Love (2024)

Filmography

NiktoKakTy
Romantic 2026, Russia
Zhar-ptitsa 7.2
Zhar-ptitsa
Drama 2025, Russia
7.7
Puteshestvie na solntse i obratno
Crime, Drama 2025,
We Should Make Movies About Love 7
We Should Make Movies About Love
Drama 2024, Russia
Strim
Strim
Comedy 2023, Russia
Razreshite obratitsya
Razreshite obratitsya
Comedy 2023, Russia
Kabinet puteshestvennika
Kabinet puteshestvennika
Romantic, Detective 2022, Russia
Hrustalnyy
Hrustalnyy
Drama, Detective 2021, Russia
Chinovnik 6.8
Chinovnik
Comedy 2021, Russia
Pognali
Pognali
Comedy 2020, Russia
Uchitelya
Uchitelya
Drama 2019, Russia
Lyubi ikh vsekh 6.9
Lyubi ikh vsekh
Drama, Thriller 2019, Russia
Iskuplenie
Iskuplenie
Crime, Romantic 2018, Russia
