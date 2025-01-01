Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Victor Polster Awards

Awards and nominations of Victor Polster

Victor Polster
Awards and nominations of Victor Polster
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Un Certain Regard - Best Actor
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more