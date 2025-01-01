Menu
Karine Vanasse
Toronto International Film Festival 1999 Toronto International Film Festival 1999
Best Canadian First Feature Film - Special Jury Congratulation
Winner
