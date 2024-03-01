Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Iris Apfel
Iris Apfel Iris Apfel
Kinoafisha Persons Iris Apfel

Iris Apfel

Iris Apfel

Date of Birth
29 August 1921
Age
102 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
1 March 2024
Occupation
Actress

Popular Films

Advanced Style 7.2
Advanced Style (2014)
Dries 6.9
Dries (2018)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 2 Actress 2
Dries 6.9
Dries Dries
Biography, Documentary 2018, Germany / Belgium
Watch trailer
Advanced Style 7.2
Advanced Style Advanced Style
Biography, Comedy, Documentary 2014, USA
Tickets
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more