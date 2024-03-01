Iris Apfel

Menu
Date of Birth
29 August 1921
Age
102 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
1 March 2024
Occupation
Actress
Popular Films
7.2
Advanced Style
(2014)
6.9
Dries
(2018)
6.9
Dries
Dries
Biography, Documentary
2018, Germany / Belgium
7.2
Advanced Style
Advanced Style
Biography, Comedy, Documentary
2014, USA
