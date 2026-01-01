Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marina Kazankova
Marina Kazankova Marina Kazankova
Kinoafisha Persons Marina Kazankova

Marina Kazankova

Marina Kazankova

Date of Birth
4 August 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Gorod-zad 6.9
Gorod-zad (2018)
Zakrytaya shkola 5.3
Zakrytaya shkola (2011)
Ochen russkiy detektiv 5.1
Ochen russkiy detektiv (2008)

Filmography

Genre
Year
The Time Guardians 4.6
The Time Guardians The Time Guardians
Fantasy, Adventure 2020, Russia
Watch trailer
Come se non ci fosse un domani 5
Come se non ci fosse un domani Come se non ci fosse un domani
Comedy 2019, Italy
Cena proshlogo
Cena proshlogo
Drama 2018, Russia
Gorod-zad 6.9
Gorod-zad Gorod-zad
Drama 2018, Russia
Watch trailer
Ego lyubov 4.4
Ego lyubov
Drama, Romantic 2013, Russia
Ego lyubov 3.9
Ego lyubov Ego lyubov
Drama, Romantic 2013, Russia
Zakrytaya shkola 5.3
Zakrytaya shkola
Thriller, Mystery 2011, Russia
Hozyayka taygi 4.5
Hozyayka taygi
Crime 2009, Russia
Ochen russkiy detektiv 5.1
Ochen russkiy detektiv Ochen russkiy detektiv
Comedy 2008, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more