Marina Kazankova
Marina Kazankova
Marina Kazankova
Date of Birth
4 August 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress
Popular Films
6.9
Gorod-zad
(2018)
5.3
Zakrytaya shkola
(2011)
5.1
Ochen russkiy detektiv
(2008)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Crime
Drama
Fantasy
Mystery
Romantic
Thriller
Year
All
2020
2019
2018
2013
2011
2009
2008
All
9
Films
5
TV Shows
4
Actress
9
4.6
The Time Guardians
The Time Guardians
Fantasy, Adventure
2020, Russia
Watch trailer
5
Come se non ci fosse un domani
Come se non ci fosse un domani
Comedy
2019, Italy
Cena proshlogo
Drama
2018, Russia
6.9
Gorod-zad
Gorod-zad
Drama
2018, Russia
Watch trailer
4.4
Ego lyubov
Drama, Romantic
2013, Russia
3.9
Ego lyubov
Ego lyubov
Drama, Romantic
2013, Russia
5.3
Zakrytaya shkola
Thriller, Mystery
2011, Russia
4.5
Hozyayka taygi
Crime
2009, Russia
5.1
Ochen russkiy detektiv
Ochen russkiy detektiv
Comedy
2008, Russia
Watch trailer
