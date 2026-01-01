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Eleonora Danco
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Persons
Eleonora Danco
Eleonora Danco
Eleonora Danco
Date of Birth
18 March 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.3
The Son's Room
(2001)
5.8
Qualcosa di nuovo
(2016)
5.8
Io sono Tempesta
(2018)
Filmography
5.8
Io sono Tempesta
Io sono Tempesta
Drama
2018, Italy
Watch trailer
5.8
Qualcosa di nuovo
Qualcosa di nuovo
Comedy, Romantic
2016, Italy
Watch trailer
7.3
The Son's Room
La stanza del figlio
Detective, Drama
2001, France / Italy
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