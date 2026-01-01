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Eleonora Danco
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Eleonora Danco

Eleonora Danco

Date of Birth
18 March 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

The Son's Room 7.3
The Son's Room (2001)
Qualcosa di nuovo 5.8
Qualcosa di nuovo (2016)
Io sono Tempesta 5.8
Io sono Tempesta (2018)

Filmography

Io sono Tempesta 5.8
Io sono Tempesta Io sono Tempesta
Drama 2018, Italy
Watch trailer
Qualcosa di nuovo 5.8
Qualcosa di nuovo Qualcosa di nuovo
Comedy, Romantic 2016, Italy
Watch trailer
The Son's Room 7.3
The Son's Room La stanza del figlio
Detective, Drama 2001, France / Italy
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