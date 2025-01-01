Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Aleksandra Mareeva
Aleksandra Mareeva
Date of Birth
12 March 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
6.1
Dvoe
(2018)
3.3
Odnoklassnitsy
(2013)
0.0
Vedma
(2025)
Filmography
Genre
All
Adventure
Crime
Detective
Drama
History
Mystery
Romantic
Theatrical
Year
All
2025
2019
2018
2017
2013
All
8
Films
3
TV Shows
5
Actress
8
Vedma
Mystery
2025, Russia
Znahar
Drama, Romantic
2019, Russia
6.1
Dvoe
Dvoe
Drama, Adventure
2018, Russia
Watch trailer
Bezopasnost
Drama, Romantic, Detective
2017, Russia
Trockij
Drama, History
2017, Russia
Pismovnik
Drama, Theatrical
2017, Russia
Princip Habarova
Detective, Crime
2013, Russia
3.3
Odnoklassnitsy
Odnoklassnitsy
Romantic
2013, Russia
