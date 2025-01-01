Menu
Kinoafisha
Persons
Anders Walter
Awards
Awards and nominations of Anders Walter
Anders Walter
Awards and nominations of Anders Walter
Academy Awards, USA 2014
Best Live Action Short Film
Winner
Academy Awards, USA 2023
Best Live Action Short Film
Nominee
Best Live Action Short Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Baltic Sea
Nominee
