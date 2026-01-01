Menu
Benjamin Renner
Benjamin Renner
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Benjamin Renner
Academy Awards, USA 2014
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
Cannes Film Festival 2012
SACD Prize (Directors' Fortnight) - Special Mention
Winner
SACD Prize (Directors' Fortnight) - Special Mention
Winner
C.I.C.A.E. Award
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
