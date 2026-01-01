Marina Kleshcheva

Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Date of Birth
11 October 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress
Popular Films
7.8
Two people in the same life, not counting the dog
(2025)
7.6
Extraordinary
(2024)
7.3
Podelniki
(2022)
Filmography
Actress
13
Zheka Rassel
Comedy
2026, Russia
7.8
Two people in the same life, not counting the dog
Двое в одной жизни, не считая собаки
Romantic
2025, Russia
Watch trailer
7.6
Extraordinary
Nenormalnyy
Drama, Music
2024, Russia
Watch trailer
6.1
Pervaya lyubov
Pervaya lyubov
Drama
2023, Russia
Watch trailer
5.5
Panic Attacks
Panicheskiye Ataki
Drama
2023, Russia
Watch trailer
5.2
Otchayannye dolshchiki
Otchayannye dolshchiki
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
7.3
Podelniki
Podelniki
Drama, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
5
Etika dolga
Etika dolga
Comedy, Crime
2022, Russia
6.8
Zhanna
Zhanna
Drama
2022, Russia
Watch trailer
3.6
Navodneniye
Navodneniye
Drama
2022, Russia
Watch trailer
6.6
Nedetskiy dom
Nedetskiy dom
Drama
2021, Russia
Watch trailer
6.4
A Gentle Creature
Krotkaya / A Gentle Creature
Drama
2017, France / Russia / Germany / Latvia / Lithuania / Netherlands
Watch trailer
5.7
Kanikuly prezidenta
Kanikuly prezidenta
Comedy
2017, Russia
Watch trailer
