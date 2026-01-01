Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marina Kleshcheva Marina Kleshcheva
Kinoafisha Persons Marina Kleshcheva

Marina Kleshcheva

Marina Kleshcheva

Date of Birth
11 October 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Two people in the same life, not counting the dog 7.8
Two people in the same life, not counting the dog (2025)
Extraordinary 7.6
Extraordinary (2024)
Podelniki 7.3
Podelniki (2022)

Filmography

Genre
Year
Zheka Rassel
Zheka Rassel
Comedy 2026, Russia
Two people in the same life, not counting the dog 7.8
Two people in the same life, not counting the dog Двое в одной жизни, не считая собаки
Romantic 2025, Russia
Watch trailer
Extraordinary 7.6
Extraordinary Nenormalnyy
Drama, Music 2024, Russia
Watch trailer
Pervaya lyubov 6.1
Pervaya lyubov Pervaya lyubov
Drama 2023, Russia
Watch trailer
Panic Attacks 5.5
Panic Attacks Panicheskiye Ataki
Drama 2023, Russia
Watch trailer
Otchayannye dolshchiki 5.2
Otchayannye dolshchiki Otchayannye dolshchiki
Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Podelniki 7.3
Podelniki Podelniki
Drama, Thriller 2022, Russia
Watch trailer
Etika dolga 5
Etika dolga Etika dolga
Comedy, Crime 2022, Russia
Zhanna 6.8
Zhanna Zhanna
Drama 2022, Russia
Watch trailer
Navodneniye 3.6
Navodneniye Navodneniye
Drama 2022, Russia
Watch trailer
Nedetskiy dom 6.6
Nedetskiy dom Nedetskiy dom
Drama 2021, Russia
Watch trailer
A Gentle Creature 6.4
A Gentle Creature Krotkaya / A Gentle Creature
Drama 2017, France / Russia / Germany / Latvia / Lithuania / Netherlands
Watch trailer
Kanikuly prezidenta 5.7
Kanikuly prezidenta Kanikuly prezidenta
Comedy 2017, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more