Kinoafisha Persons Corneliu Porumboiu Awards

Awards and nominations of Corneliu Porumboiu

Corneliu Porumboiu
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Un Certain Regard - A Certain Talent Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Un Certain Regard
Winner
Un Certain Regard Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Golden Camera
Winner
Label Europa Cinemas
Winner
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Cinefondation Award
Nominee
