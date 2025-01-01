Menu
Awards
Awards and nominations of Corneliu Porumboiu
Corneliu Porumboiu
Awards and nominations of Corneliu Porumboiu
Cannes Film Festival 2015
Un Certain Regard - A Certain Talent Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Un Certain Regard
Winner
Un Certain Regard Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Golden Camera
Winner
Label Europa Cinemas
Winner
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2004
Cinefondation Award
Nominee
