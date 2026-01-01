Menu
Maksim Linnikov
Maksim Linnikov
Kinoafisha
Persons
Maksim Linnikov
Maksim Linnikov
Maksim Linnikov
Date of Birth
27 September 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor, Action hero
Popular Films
8.0
Specbat
(2022)
7.8
Rokovaya partiya
(2024)
7.5
Smert ne tancuet odna
(2022)
Filmography
Genre
All
Action
Crime
Detective
Documentary
Drama
History
Romantic
Sport
Year
All
2025
2024
2023
2022
2019
2017
All
18
Films
7
TV Shows
11
Actor
18
Bez viny vinovataya
Romantic
2025, Russia
Vse vozrasty pokorny
Romantic
2025, Russia
Sryvaya maski
Romantic
2025, Russia
Vhodite, otkryto!
Romantic
2025, Russia
Nelyubimaya nevestka
Romantic
2024, Russia
7.8
Rokovaya partiya
Rokovaya partiya
Drama
2024, Russia
Watch trailer
Bolshe, chem prikosnovenie
Romantic
2023, Russia
Perezvonyu pozzhe
Romantic
2023, Russia
Postuchis v moyu kalitku
Romantic
2023, Russia
Vse v sad, ili Russkaya klassika v cvetah. Tretij sezon
Vse v sad, ili Russkaya klassika v cvetah. Tretij sezon
2023, Russia
Slovo. Voina
Slovo. Voina
History
2023, Russia
7.5
Smert ne tancuet odna
Detective
2022, Russia
8
Specbat
Action, Detective
2022, Russia
4.3
Bodybuilder
Bodibilder
Sport, Drama
2022, Russia
Watch trailer
Исход
Исход
Documentary, History
2022, Russia
2.8
Chernov
Detective, Crime, Drama
2019, Russia
Odin na odin
Drama
2017, Russia
Vera
Drama
2017, Russia
