Maksim Linnikov

Date of Birth
27 September 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor, Action hero

Popular Films

Specbat 8.0
Specbat (2022)
Rokovaya partiya 7.8
Rokovaya partiya (2024)
Smert ne tancuet odna 7.5
Smert ne tancuet odna (2022)

Filmography

Genre
Year
Bez viny vinovataya
Bez viny vinovataya
Romantic 2025, Russia
Vse vozrasty pokorny
Vse vozrasty pokorny
Romantic 2025, Russia
Sryvaya maski
Sryvaya maski
Romantic 2025, Russia
Vhodite, otkryto!
Vhodite, otkryto!
Romantic 2025, Russia
Nelyubimaya nevestka
Nelyubimaya nevestka
Romantic 2024, Russia
Rokovaya partiya 7.8
Rokovaya partiya
Drama 2024, Russia
Watch trailer
Bolshe, chem prikosnovenie
Bolshe, chem prikosnovenie
Romantic 2023, Russia
Perezvonyu pozzhe
Perezvonyu pozzhe
Romantic 2023, Russia
Postuchis v moyu kalitku
Postuchis v moyu kalitku
Romantic 2023, Russia
Vse v sad, ili Russkaya klassika v cvetah. Tretij sezon
Vse v sad, ili Russkaya klassika v cvetah. Tretij sezon
2023, Russia
Slovo. Voina
Slovo. Voina
History 2023, Russia
Smert ne tancuet odna 7.5
Smert ne tancuet odna
Detective 2022, Russia
Specbat 8
Specbat
Action, Detective 2022, Russia
Bodybuilder 4.3
Bodybuilder
Sport, Drama 2022, Russia
Watch trailer
Исход
Исход
Documentary, History 2022, Russia
Chernov 2.8
Chernov
Detective, Crime, Drama 2019, Russia
Odin na odin
Drama 2017, Russia
Vera
Drama 2017, Russia
