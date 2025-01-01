Menu
Awards and nominations of Matt Drummond

Matt Drummond
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
