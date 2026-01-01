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Kinoafisha
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Wayne Blair
Awards
Awards and nominations of Wayne Blair
Wayne Blair
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Wayne Blair
Cannes Film Festival 2012
Golden Camera
Nominee
Berlin International Film Festival 2005
Best Short Film
Winner
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