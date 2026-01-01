Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Wayne Blair Awards

Awards and nominations of Wayne Blair

Wayne Blair
Awards and nominations of Wayne Blair
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Golden Camera
Nominee
Berlin International Film Festival 2005 Berlin International Film Festival 2005
Best Short Film
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more