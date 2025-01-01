Menu
Anatolii Mateshko
Date of Birth
29 September 1953
Age
72 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Director, Actor, Writer

Popular Films

Lone Wolf 7.1
Lone Wolf (1977)
Fireplace guest 6.2
Fireplace guest (2013)
Bystree sobstvennoy teni 6.2
Bystree sobstvennoy teni (1980)

Filmography

Genre
Year
All 24 Films 10 TV Shows 14
Vse, chto zahochesh
Vse, chto zahochesh
Romantic 2021, Ukraine
Mozhesh mne verit
Mozhesh mne verit
Drama, Romantic 2021, Ukraine
Who Are You?
Who Are You?
Crime, Detective 2018, Ukraine
Zamknutyy krug
Zamknutyy krug
Romantic 2018, Ukraine
Gordiev uzel
Gordiev uzel
Drama, Romantic 2014, Ukraine
Muzh na chas
Muzh na chas
Drama, Comedy, Romantic 2014, Ukraine
Generalskaya snoha
Generalskaya snoha
Drama, Romantic 2013, Russia
Ty budesh moey 5.4
Ty budesh moey
Romantic 2013, Russia
Fireplace guest 6.2
Fireplace guest
Romantic 2013, Russia
Babe leto
Babe leto
Romantic 2011, Russia
Taksi dlya angela
Taksi dlya angela
Detective 2007, Russia
Podruga osobogo naznacheniya
Podruga osobogo naznacheniya
Crime, Drama 2005, Ukraine
Mif ob idealnom muzhe
Mif ob idealnom muzhe
Detective 2005, Ukraine
Dasha Vasileva. Lyubitel'nica chastnogo syska
Dasha Vasileva. Lyubitel'nica chastnogo syska
Detective 2003, Russia
Den rozhdeniya Burzhuya 2
Den rozhdeniya Burzhuya 2
Crime, Drama 2001, Russia
Den rozhdeniya Burzhuya
Den rozhdeniya Burzhuya
Crime 1999, Russia/Ukraine
Eliseyskie polya
Eliseyskie polya
Romantic 1993, Russia
Goat's Green Fire 4.9
Goat's Green Fire
Drama 1989, USSR
Bystree sobstvennoy teni 6.2
Bystree sobstvennoy teni
Drama, Sport 1980, USSR
The Orion Loop 5.2
The Orion Loop
Sci-Fi 1980, USSR
Watch trailer
Syn chempiona 5.6
Syn chempiona
Drama 1978, USSR
Lone Wolf 7.1
Lone Wolf
Drama 1977, USSR
Channel 5.8
Channel
Drama 1976, USSR
Earth and Sky Adventures 4.8
Earth and Sky Adventures
Children's, Adventure 1974, USSR
