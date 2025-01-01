Menu
Anatolii Mateshko
Anatolii Mateshko
Anatolii Mateshko
Anatolii Mateshko
Date of Birth
29 September 1953
Age
72 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Director, Actor, Writer
Popular Films
7.1
Lone Wolf
(1977)
6.2
Fireplace guest
(2013)
6.2
Bystree sobstvennoy teni
(1980)
Vse, chto zahochesh
Romantic
2021, Ukraine
Mozhesh mne verit
Drama, Romantic
2021, Ukraine
Who Are You?
Crime, Detective
2018, Ukraine
Zamknutyy krug
Romantic
2018, Ukraine
Gordiev uzel
Drama, Romantic
2014, Ukraine
Muzh na chas
Drama, Comedy, Romantic
2014, Ukraine
Generalskaya snoha
Drama, Romantic
2013, Russia
5.4
Ty budesh moey
Ty budesh moey
Romantic
2013, Russia
6.2
Fireplace guest
Fireplace guest
Romantic
2013, Russia
Babe leto
Romantic
2011, Russia
Taksi dlya angela
Detective
2007, Russia
Podruga osobogo naznacheniya
Crime, Drama
2005, Ukraine
Mif ob idealnom muzhe
Detective
2005, Ukraine
Dasha Vasileva. Lyubitel'nica chastnogo syska
Detective
2003, Russia
Den rozhdeniya Burzhuya 2
Crime, Drama
2001, Russia
Den rozhdeniya Burzhuya
Crime
1999, Russia/Ukraine
Eliseyskie polya
Romantic
1993, Russia
4.9
Goat's Green Fire
Goat's Green Fire
Drama
1989, USSR
6.2
Bystree sobstvennoy teni
Bystree sobstvennoy teni
Drama, Sport
1980, USSR
5.2
The Orion Loop
Petlya Oriona
Sci-Fi
1980, USSR
Watch trailer
5.6
Syn chempiona
Syn chempiona
Drama
1978, USSR
7.1
Lone Wolf
Biryuk
Drama
1977, USSR
5.8
Channel
Channel
Drama
1976, USSR
4.8
Earth and Sky Adventures
Zemnyye i nebesnyye priklyucheniya
Children's, Adventure
1974, USSR
