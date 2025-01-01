Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Haifaa Al-Mansour Awards

Awards and nominations of Haifaa Al-Mansour

Haifaa Al-Mansour
Awards and nominations of Haifaa Al-Mansour
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2012 Venice Film Festival 2012
C.I.C.A.E. Award
Winner
Best Film - Il cerchio non è rotondo Award
Winner
Interfilm Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2019 Venice Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Sundance Institute/Mahindra Global Filmmaking Award
Winner
Sundance Institute/Mahindra Global Filmmaking Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more