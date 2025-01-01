Menu
Haifaa Al-Mansour
Awards
Awards and nominations of Haifaa Al-Mansour
About
Filmography
Photos
Awards
BAFTA Awards 2014
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2012
C.I.C.A.E. Award
Winner
Best Film - Il cerchio non è rotondo Award
Winner
Interfilm Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2015
Sundance Institute/Mahindra Global Filmmaking Award
Winner
Sundance Institute/Mahindra Global Filmmaking Award
Winner
