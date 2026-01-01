Menu
Mariya Lisovaya
Kinoafisha
Mariya Lisovaya
Date of Birth
7 June 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine
Popular Films
7.4
Ohotniki za prizrakom
(2025)
7.3
Odin shans na troih
(2024)
6.8
More Than Love
(2022)
Filmography
19
Polnaya sovmestimost
Drama, Romantic
2026, Russia
Razbojnyj otdel
Action, Detective
2026, Russia
Luna i mir
Comedy, Sci-Fi
2025, Russia
3.8
Operaciya «Karpaty» 2
Detective
2025, Russia
Povar pod prikrytiem
Comedy
2025, Russia
7.4
Ohotniki za prizrakom
Thriller, Mystery
2025, Russia
6.4
Po baram
Po baram
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
6.2
Krasnyj 5
Comedy
2024, Russia
4.1
Operaciya «Karpaty»
War, History
2024, Russia
7.3
Odin shans na troih
Detective, Drama
2024, Russia
Kasting
Detective
2023, Russia
6.1
Banda Zig Zag
Detective, History
2023, Russia
6.8
More Than Love
Romantic
2022, Russia
6.4
SMERSH. Prodolzhenie
Drama, War
2022, Russia
5.7
Ten. Vzyat Gordeya
Ten. Vzyat Gordeya
Detective, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
5.1
An Hour Before the Dawn
Drama, Thriller, History
2021, Russia
5.1
Molodye i silnye vyzhivut
Drama, Thriller
2020, Russia
5.4
Cosmoball
Vratar galaktiki
Sci-Fi, Adventure
2020, Russia
Watch trailer
4.7
Gosti
Gosti
Horror
2018, Russia
Watch trailer
