Mariya Lisovaya
Mariya Lisovaya Mariya Lisovaya
Kinoafisha Persons Mariya Lisovaya

Mariya Lisovaya

Mariya Lisovaya

Date of Birth
7 June 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Ohotniki za prizrakom 7.4
Ohotniki za prizrakom (2025)
Odin shans na troih 7.3
Odin shans na troih (2024)
More Than Love 6.8
More Than Love (2022)

Filmography

Genre
Year
Polnaya sovmestimost
Polnaya sovmestimost
Drama, Romantic 2026, Russia
Razbojnyj otdel
Action, Detective 2026, Russia
Luna i mir
Luna i mir
Comedy, Sci-Fi 2025, Russia
Operaciya «Karpaty» 2 3.8
Operaciya «Karpaty» 2
Detective 2025, Russia
Povar pod prikrytiem
Comedy 2025, Russia
Ohotniki za prizrakom 7.4
Ohotniki za prizrakom
Thriller, Mystery 2025, Russia
Po baram 6.4
Po baram Po baram
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Krasnyj 5 6.2
Krasnyj 5
Comedy 2024, Russia
Operaciya «Karpaty» 4.1
Operaciya «Karpaty»
War, History 2024, Russia
Odin shans na troih 7.3
Odin shans na troih
Detective, Drama 2024, Russia
Kasting
Detective 2023, Russia
Banda Zig Zag 6.1
Banda Zig Zag
Detective, History 2023, Russia
More Than Love 6.8
More Than Love
Romantic 2022, Russia
SMERSH. Prodolzhenie 6.4
SMERSH. Prodolzhenie
Drama, War 2022, Russia
Ten. Vzyat Gordeya 5.7
Ten. Vzyat Gordeya Ten. Vzyat Gordeya
Detective, Thriller 2022, Russia
Watch trailer
An Hour Before the Dawn 5.1
An Hour Before the Dawn
Drama, Thriller, History 2021, Russia
Molodye i silnye vyzhivut 5.1
Molodye i silnye vyzhivut
Drama, Thriller 2020, Russia
Cosmoball 5.4
Cosmoball Vratar galaktiki
Sci-Fi, Adventure 2020, Russia
Watch trailer
Gosti 4.7
Gosti Gosti
Horror 2018, Russia
Watch trailer
