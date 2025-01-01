Anatoliy Balchev

Menu
Date of Birth
28 July 1946
Age
79 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Writer, Producer, Director

Popular Films

Passenger from San Francisco 5.2
Passenger from San Francisco (2017)
Vysotskiy. Neizvestnyye stranitsy. Film pervyy: Odesskaya tetrad 0.0
Vysotskiy. Neizvestnyye stranitsy. Film pervyy: Odesskaya tetrad (2017)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 2 Producer 1 Director 2 Writer 2
