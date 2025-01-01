Menu
Anatoliy Balchev
Anatoliy Balchev
Anatoliy Balchev
Date of Birth
28 July 1946
Age
79 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Writer, Producer, Director
5.2
Passenger from San Francisco
(2017)
0.0
Vysotskiy. Neizvestnyye stranitsy. Film pervyy: Odesskaya tetrad
(2017)
5.2
Passenger from San Francisco
Passenger from San Francisco
Drama, Detective
2017, Russia
Vysotskiy. Neizvestnyye stranitsy. Film pervyy: Odesskaya tetrad
Vysotskiy. Neizvestnyye stranitsy. Film pervyy: Odesskaya tetrad
Documentary
2017, Russia
