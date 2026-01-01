Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Rob Greenberg
Awards
Awards and nominations of Rob Greenberg
Rob Greenberg
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Rob Greenberg
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree