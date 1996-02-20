Menu
Angelina Strechina
Angelina Strechina
Date of Birth
20 February 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
8.8
Trigger
(2020)
7.9
Seks. Do i posle
(2023)
7.2
Beshenstvo
(2023)
Filmography
1000 net i 1 da
Romantic, Drama
2025, Russia
Ostorozhno, lyudi!
Comedy
2025, Russia
Tysyacha «net» i odno «da»
Romantic
2025, Russia
Istoriya lyubvi Sovetskogo Soyuza
History, Drama
2025, Russia
6.4
Po lyubvi
Po lyubvi
Romantic
2025, Russia
Watch trailer
Lilya
Drama
2025, Russia
SHal'naya imperatrica
SHal'naya imperatrica
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Сестры 3. Фильм о фильме
Сестры 3. Фильм о фильме
Documentary
2024, Russia
7.9
Seks. Do i posle
Drama, Comedy
2023, Russia
7.2
Beshenstvo
Beshenstvo
Thriller
2023, Russia
Watch trailer
6.3
Lyubov Sovetskogo Soyuza
Lyubov Sovetskogo Soyuza
Romantic, Drama
2023, Russia
Watch trailer
Modnyy sindikat
Comedy
2022, Russia
Sestry
Comedy
2022, Russia
6.7
Mister Nokaut
Mister Nokaut
Sport
2022, Russia
Watch trailer
6.3
Pryamoy efir
Pryamoy efir
Thriller, Drama
2022, Russia
Watch trailer
5.9
Volshebniki
Volshebniki
Fantasy, Children's
2022, Russia
Watch trailer
Moskovskiy roman
Drama, Romantic
2021, Russia
Six Empty Seats
Drama, Thriller
2021, Russia
Pischeblok
Drama, Thriller
2021, Russia
Po koleno
Comedy
2021, Russia
6.1
The Parent
The Parent
Drama
2021, Russia
Watch trailer
Diversant: Krym
Drama, War
2020, Russia
Drama, Comedy
2020, Russia
Krepkaya bronya
Drama, War
2020, Russia
