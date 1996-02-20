Menu
Russian
Angelina Strechina
Angelina Strechina

Date of Birth
20 February 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Trigger 8.8
Trigger (2020)
Seks. Do i posle 7.9
Seks. Do i posle (2023)
Beshenstvo 7.2
Beshenstvo (2023)

Filmography

Genre
Year
All 34 Films 15 TV Shows 19 Actress 34
1000 net i 1 da
1000 net i 1 da
Romantic, Drama 2025, Russia
Ostorozhno, lyudi!
Ostorozhno, lyudi!
Comedy 2025, Russia
Tysyacha «net» i odno «da»
Tysyacha «net» i odno «da»
Romantic 2025, Russia
Istoriya lyubvi Sovetskogo Soyuza
Istoriya lyubvi Sovetskogo Soyuza
History, Drama 2025, Russia
Po lyubvi 6.4
Po lyubvi Po lyubvi
Romantic 2025, Russia
Watch trailer
Lilya
Drama 2025, Russia
SHal'naya imperatrica
SHal'naya imperatrica SHal'naya imperatrica
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Сестры 3. Фильм о фильме Сестры 3. Фильм о фильме
Documentary 2024, Russia
Seks. Do i posle 7.9
Seks. Do i posle
Drama, Comedy 2023, Russia
Beshenstvo 7.2
Beshenstvo Beshenstvo
Thriller 2023, Russia
Watch trailer
Lyubov Sovetskogo Soyuza 6.3
Lyubov Sovetskogo Soyuza Lyubov Sovetskogo Soyuza
Romantic, Drama 2023, Russia
Watch trailer
Modnyy sindikat
Modnyy sindikat
Comedy 2022, Russia
Sestry
Sestry
Comedy 2022, Russia
Mister Nokaut 6.7
Mister Nokaut Mister Nokaut
Sport 2022, Russia
Watch trailer
Pryamoy efir 6.3
Pryamoy efir Pryamoy efir
Thriller, Drama 2022, Russia
Watch trailer
Volshebniki 5.9
Volshebniki Volshebniki
Fantasy, Children's 2022, Russia
Watch trailer
Moskovskiy roman
Moskovskiy roman
Drama, Romantic 2021, Russia
Six Empty Seats
Six Empty Seats
Drama, Thriller 2021, Russia
Pischeblok
Pischeblok
Drama, Thriller 2021, Russia
Po koleno
Po koleno
Comedy 2021, Russia
The Parent 6.1
The Parent The Parent
Drama 2021, Russia
Watch trailer
Diversant: Krym
Diversant: Krym
Drama, War 2020, Russia
Drama, Comedy 2020, Russia
Krepkaya bronya
Krepkaya bronya
Drama, War 2020, Russia
