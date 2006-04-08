Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Masha Koshina
Kinoafisha
Date of Birth
8 April 2006
Age
19 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress
Popular Films
7.6
Univer. 13 let spustya
(2024)
7.6
Nasledniki. Dar krovi
(2024)
7.6
Poyekhavshaya
(2023)
Filmography
7.1
Vsyo, chto tebya kasaetsya
Vsyo, chto tebya kasaetsya
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
6
Novogodnee pismo
Novogodnee pismo
Comedy, Drama, Family
2025, Russia
Watch trailer
Holodnoe serdce
Romantic, Fantasy
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7.6
Univer. 13 let spustya
Comedy
2024, Russia
7.6
Nasledniki. Dar krovi
Fantasy
2024, Russia
3.6
Vasilisa and Guardians of Time
Vasilisa i khraniteli vremeni
Fantasy, Adventure, Family
2024, Russia
Watch trailer
5.4
Moya mama — shpion
Comedy, Action
2023, Russia
7.6
Poyekhavshaya
Poyekhavshaya
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
5.1
Buran
Buran
Thriller
2022, Russia
Watch trailer
Kolokol nadezhdy
Drama
2022, Russia
Watch trailer
7.1
Kray nadlomlennoy luny
Kray nadlomlennoy luny
Drama
2022, Russia
Watch trailer
7
Vyzhivshie: 3200 km
Drama, Sci-Fi, Thriller
2021, Russia
6.4
Container
Drama
2021, Russia
6.4
Pischeblok
Drama, Thriller
2021, Russia
7
Malenky voin
Malenkiy voin
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
6.1
Just Imagine Things We Know
Drama
2020, Russia
6.3
Nomer Odin
Nomer Odin
Comedy, Adventure
2020, Russia
Watch trailer
5.6
Uspekh
Uspekh
Comedy, Romantic
2019, Russia
Watch trailer
5.2
Priklyucheniya eksponata
Priklyucheniya eksponata
Adventure, Comedy, Drama, Romantic
2019, Russia
7
Coach
Trener
Sport, Drama
2018, Russia
Watch trailer
