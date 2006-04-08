Menu
Russian
Masha Koshina
Date of Birth
8 April 2006
Age
19 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Univer. 13 let spustya 7.6
Univer. 13 let spustya (2024)
Nasledniki. Dar krovi 7.6
Nasledniki. Dar krovi (2024)
Poyekhavshaya 7.6
Poyekhavshaya (2023)

Filmography

Genre
Year
Vsyo, chto tebya kasaetsya 7.1
Vsyo, chto tebya kasaetsya
Comedy 2025, Russia
Novogodnee pismo 6
Novogodnee pismo
Comedy, Drama, Family 2025, Russia
Holodnoe serdce
Holodnoe serdce
Romantic, Fantasy 2025, Russia
Univer. 13 let spustya 7.6
Univer. 13 let spustya
Comedy 2024, Russia
Nasledniki. Dar krovi 7.6
Nasledniki. Dar krovi
Fantasy 2024, Russia
Vasilisa and Guardians of Time 3.6
Vasilisa and Guardians of Time Vasilisa i khraniteli vremeni
Fantasy, Adventure, Family 2024, Russia
Moya mama — shpion 5.4
Moya mama — shpion
Comedy, Action 2023, Russia
Poyekhavshaya 7.6
Poyekhavshaya
Comedy 2023, Russia
Buran 5.1
Buran
Thriller 2022, Russia
Kolokol nadezhdy
Kolokol nadezhdy
Drama 2022, Russia
Kray nadlomlennoy luny 7.1
Kray nadlomlennoy luny
Drama 2022, Russia
Vyzhivshie: 3200 km 7
Vyzhivshie: 3200 km
Drama, Sci-Fi, Thriller 2021, Russia
Container 6.4
Container
Drama 2021, Russia
Pischeblok 6.4
Pischeblok
Drama, Thriller 2021, Russia
Malenky voin 7
Malenky voin Malenkiy voin
Comedy 2021, Russia
Just Imagine Things We Know 6.1
Just Imagine Things We Know
Drama 2020, Russia
Nomer Odin 6.3
Nomer Odin
Comedy, Adventure 2020, Russia
Uspekh 5.6
Uspekh
Comedy, Romantic 2019, Russia
Priklyucheniya eksponata 5.2
Priklyucheniya eksponata
Adventure, Comedy, Drama, Romantic 2019, Russia
Coach 7
Coach Trener
Sport, Drama 2018, Russia
