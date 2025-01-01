Menu
Steven Cantor
Awards
Awards and nominations of Steven Cantor
Steven Cantor
Awards and nominations of Steven Cantor
Academy Awards, USA 1994
Best Documentary Short Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
