Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Steven Cantor Awards

Awards and nominations of Steven Cantor

Steven Cantor
Awards and nominations of Steven Cantor
Academy Awards, USA 1994 Academy Awards, USA 1994
Best Documentary Short Film
Nominee
 Best Documentary Short Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more