Jack Klugman
Awards
Awards and nominations of Jack Klugman
Jack Klugman
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Jack Klugman
Golden Globes, USA 1974
Best TV Actor - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 1972
Best TV Actor - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Winner
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 1970
Best Supporting Actor
Nominee
