Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Justine Triet
Awards
Awards and nominations of Justine Triet
Justine Triet
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Justine Triet
Academy Awards, USA 2024
Best Original Screenplay
Winner
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2023
Palme d'Or
Winner
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes 2024
Best Screenplay, Motion Picture
Winner
BAFTA Awards 2024
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Director
Nominee
Berlin International Film Festival 2012
Prix UIP Berlin (European Short Film)
Winner
Best Short film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree