Maxim Durmanov
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Filmography

Genre
Year
Sunboy. Method
Sunboy. Method
Documentary 2023, Russia / Estonia
The Artist's Image
The Artist's Image
Documentary, Comedy 2021, Russia
Strannik 5.8
Strannik
Drama 2017, Russia
