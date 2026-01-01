Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Maxim Durmanov
Maxim Durmanov
Kinoafisha
Persons
Maxim Durmanov
Maxim Durmanov
Maxim Durmanov
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor
Popular Films
5.8
Strannik
(2017)
0.0
The Artist's Image
(2021)
0.0
Sunboy. Method
(2023)
Filmography
Genre
All
Comedy
Documentary
Drama
Year
All
2023
2021
2017
All
3
Films
3
Producer
1
Actor
2
Sunboy. Method
Sunboy. Method
Documentary
2023, Russia / Estonia
The Artist's Image
The Artist's Image
Documentary, Comedy
2021, Russia
5.8
Strannik
Strannik
Drama
2017, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree