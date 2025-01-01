Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Lin-Manuel Miranda
Awards and nominations of Lin-Manuel Miranda
Lin-Manuel Miranda
Awards and nominations of Lin-Manuel Miranda
Academy Awards, USA 2022
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Academy Awards, USA 2017
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 2022
Best Song
Nominee
Golden Globes, USA 2021
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2019
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best Song
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
