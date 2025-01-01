Menu
Kinoafisha Persons Lin-Manuel Miranda Awards

Awards and nominations of Lin-Manuel Miranda

Lin-Manuel Miranda
Academy Awards, USA 2022 Academy Awards, USA 2022
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Academy Awards, USA 2017 Academy Awards, USA 2017
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best Song
Nominee
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best Song
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Winner
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Limited Series
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
