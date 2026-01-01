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Natalya Kovalyova Natalya Kovalyova
Kinoafisha Persons Natalya Kovalyova

Natalya Kovalyova

Natalya Kovalyova

Actor type
Comedy actress, Dramatic actress

Popular Films

Shuler 6.7
Shuler (2013)
Dzhoker 6.6
Dzhoker (2017)
Kordon sledovatelya Saveleva 5.8
Kordon sledovatelya Saveleva (2014)

Filmography

Pavel I
Pavel I Pavel I
Theatrical 2025, Russia
Tickets
Dzhoker 6.6
Dzhoker Dzhoker
Family, Comedy, History 2017, Russia
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Kordon sledovatelya Saveleva 5.8
Kordon sledovatelya Saveleva
Detective 2014, Russia/Ukraine
Plyazh. Zharkij sezon
Plyazh. Zharkij sezon
Comedy, Detective 2014, Russia/Ukraine
Shuler 6.7
Shuler
Drama, Crime 2013, Ukraine
Dzhentlmen syska Ivan Podushkin 4.7
Dzhentlmen syska Ivan Podushkin
Comedy, Crime, 2006, Russia
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