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Natalya Kovalyova
Natalya Kovalyova
Kinoafisha
Persons
Natalya Kovalyova
Natalya Kovalyova
Natalya Kovalyova
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
Popular Films
6.7
Shuler
(2013)
6.6
Dzhoker
(2017)
5.8
Kordon sledovatelya Saveleva
(2014)
Filmography
Pavel I
Pavel I
Theatrical
2025, Russia
Tickets
6.6
Dzhoker
Dzhoker
Family, Comedy, History
2017, Russia
Watch trailer
5.8
Kordon sledovatelya Saveleva
Detective
2014, Russia/Ukraine
Plyazh. Zharkij sezon
Comedy, Detective
2014, Russia/Ukraine
6.7
Shuler
Drama, Crime
2013, Ukraine
4.7
Dzhentlmen syska Ivan Podushkin
Comedy, Crime,
2006, Russia
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