Aleksandr Seliverstov
Kinoafisha Persons Aleksandr Seliverstov

Popular Films

Filmography

Genre
Year
All 3 Films 3 Director 3 Writer 3 Producer 1
Angels Don’t Buzz 9.5
Angels Don’t Buzz Angels Don’t Buzz
Drama, Comedy, Thriller 2024, Russia / Serbia
Watch trailer
Tickets
Molodi 6.3
Molodi Molodi
Thriller 2021, Russia
Watch trailer
Okhotniki 7.5
Okhotniki Okhotniki
Drama 2016, Russia
Watch trailer
