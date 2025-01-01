Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Seliverstov
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Seliverstov
Aleksandr Seliverstov
Popular Films
9.5
Angels Don’t Buzz
(2024)
Tickets
7.5
Okhotniki
(2016)
6.3
Molodi
(2021)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Thriller
Year
All
2024
2021
2016
All
3
Films
3
Director
3
Writer
3
Producer
1
9.5
Angels Don’t Buzz
Angels Don’t Buzz
Drama, Comedy, Thriller
2024, Russia / Serbia
Watch trailer
Tickets
6.3
Molodi
Molodi
Thriller
2021, Russia
Watch trailer
7.5
Okhotniki
Okhotniki
Drama
2016, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree