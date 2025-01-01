Menu
Andrej Kaminsky
Andrej Kaminsky
Date of Birth
1 January 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Popular Films
A Working Man
(2025)
The People vs. Fritz Bauer
(2015)
Filmography
A Working Man
Action, Thriller
2025, Great Britain / USA
The People vs. Fritz Bauer
Drama, Thriller, Biography
2015, Germany
