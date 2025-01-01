Andrej Kaminsky

Menu
Date of Birth
1 January 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor

Popular Films

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 2 Actor 2
A Working Man 7.1
A Working Man A Working Man
Action, Thriller 2025, Great Britain / USA
Watch trailer
The People vs. Fritz Bauer 7.1
The People vs. Fritz Bauer Der Staat gegen Fritz Bauer
Drama, Thriller, Biography 2015, Germany
