Radu Jude
Awards
Radu Jude
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Radu Jude
Cannes Film Festival 2014
Illy Prize - Special Mention
Winner
Sundance Film Festival 2008
NHK Award
Winner
Sundance Film Festival 2007
International
Winner
Berlin International Film Festival 2025
Best Script
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2021
Best Film
Winner
Berlin International Film Festival 2015
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Forum
Winner
Berlin International Film Festival 2022
Short Film
Nominee
Short Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2021
Best Live Action Short
Nominee
