Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Radu Jude Awards

Awards and nominations of Radu Jude

Radu Jude
Awards and nominations of Radu Jude
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Illy Prize - Special Mention
Winner
Sundance Film Festival 2008 Sundance Film Festival 2008
NHK Award
Winner
Sundance Film Festival 2007 Sundance Film Festival 2007
International
Winner
Berlin International Film Festival 2025 Berlin International Film Festival 2025
Best Script
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2021 Berlin International Film Festival 2021
Best Film
Winner
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2009 Berlin International Film Festival 2009
Forum
Winner
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Short Film
Nominee
 Short Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2021 Tallinn Black Nights Film Festival 2021
Best Live Action Short
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more