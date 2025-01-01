Menu
Kinoafisha Persons Russudan Glurjidze Awards

Awards and nominations of Russudan Glurjidze

Russudan Glurjidze
Venice Film Festival 2024 Venice Film Festival 2024
Giornate degli Autori Director's Award
Nominee
 Giornate degli Autori Award
Nominee
 Giornate degli Autori Award
Nominee
