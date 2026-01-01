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Emiliano Rocha Minter
Emiliano Rocha Minter
Kinoafisha
Persons
Emiliano Rocha Minter
Emiliano Rocha Minter
Emiliano Rocha Minter
Date of Birth
1 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Producer
Popular Films
4.7
We Are the Flesh
(2016)
Filmography
4.7
We Are the Flesh
Tenemos la carne
Horror, Sci-Fi, Drama
2016, Mexico / France
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