Martin Pechlát
Martin Pechlát
Martin Pechlát
Martin Pechlát
Martin Pechlát
Date of Birth
30 October 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero
Popular Films
6.9
Bored in Brno
(2003)
6.8
Bet on Friendship
(2021)
6.5
Dry Season
(2024)
Filmography
Šviháci
Šviháci
Drama
2026, Czechia
Kdyz se zhasne
Kdyz se zhasne
Comedy
2026, Czechia
5.4
Side Effects
Neco za neco
Comedy, Drama
2025, Czechia
Watch trailer
4.4
Matka v trapu
Matka v trapu
Comedy, Drama
2024, Czechia
6.5
Dry Season
Sucho
Drama
2024, Czechia
5.9
The Actress
Janzurka
Documentary
2024, Czechia / Slovakia
Watch trailer
3.7
The Three Princesses
Tri princezny
Family
2024, Czechia / Slovakia / Germany
Watch trailer
4.2
Snake Gas
Hadí plyn
Drama
2023, Czechia / Romania / Slovakia
6
Aristokratka ve varu
Aristokratka ve varu
Comedy
2023, Czechia
6.8
Bet on Friendship
Prvok, Sampon, Tecka a Karel
Comedy
2021, Czechia
5.9
Occupation
Okupace
Comedy, Drama
2021, Czechia
5.5
The Wolf from Royal Vineyard Street
Vlk z Královských Vinohrad
Biography, Drama, Comedy
2016, Czechia / Slovakia / France
Watch trailer
6.4
Family Film
Rodinny film
Drama
2015, Czechia / Germany / Slovenia / France / Slovakia
6.2
Holiday Makers
Úcastníci zájezdu
Comedy
2006, Czechia
6.9
Bored in Brno
Nuda v Brne
Comedy, Drama, Romantic
2003, Czechia
