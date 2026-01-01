Martin Pechlát

Menu
Date of Birth
30 October 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Bored in Brno 6.9
Bored in Brno (2003)
Bet on Friendship 6.8
Bet on Friendship (2021)
Dry Season 6.5
Dry Season (2024)

Filmography

Genre
Year
Šviháci
Šviháci Šviháci
Drama 2026, Czechia
Kdyz se zhasne
Kdyz se zhasne Kdyz se zhasne
Comedy 2026, Czechia
Side Effects 5.4
Side Effects Neco za neco
Comedy, Drama 2025, Czechia
Watch trailer
Matka v trapu 4.4
Matka v trapu Matka v trapu
Comedy, Drama 2024, Czechia
Dry Season 6.5
Dry Season Sucho
Drama 2024, Czechia
The Actress 5.9
The Actress Janzurka
Documentary 2024, Czechia / Slovakia
Watch trailer
The Three Princesses 3.7
The Three Princesses Tri princezny
Family 2024, Czechia / Slovakia / Germany
Watch trailer
Snake Gas 4.2
Snake Gas Hadí plyn
Drama 2023, Czechia / Romania / Slovakia
Aristokratka ve varu 6
Aristokratka ve varu Aristokratka ve varu
Comedy 2023, Czechia
Bet on Friendship 6.8
Bet on Friendship Prvok, Sampon, Tecka a Karel
Comedy 2021, Czechia
Occupation 5.9
Occupation Okupace
Comedy, Drama 2021, Czechia
The Wolf from Royal Vineyard Street 5.5
The Wolf from Royal Vineyard Street Vlk z Královských Vinohrad
Biography, Drama, Comedy 2016, Czechia / Slovakia / France
Watch trailer
Family Film 6.4
Family Film Rodinny film
Drama 2015, Czechia / Germany / Slovenia / France / Slovakia
Holiday Makers 6.2
Holiday Makers Úcastníci zájezdu
Comedy 2006, Czechia
Bored in Brno 6.9
Bored in Brno Nuda v Brne
Comedy, Drama, Romantic 2003, Czechia
